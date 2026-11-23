Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha inaugurado este lunes el Centro Vasco de Investigación Integrativa en Salud Ambiental y Humana (EHU-iBio), cuya misión es desentrañar los procesos biológicos que impactan a la salud en las interacciones entre plantas, animales, seres humanos y su entorno compartido.

El centro responde a la idea de que la salud humana no puede estudiarse de manera aislada, sino que está directamente relacionada con la salud de los animales, las plantas y los ecosistemas que compartimos. De hecho, el 60 % de las enfermedades conocidas, y el 75 % de las emergentes son de origen animal. Además, la ciencia coincide en que "no puede haber personas sanas en un entorno enfermo".



Bajo este enfoque, un equipo investigador formado por un centenar de personas de distintas disciplinas (provenientes de facultades de Ciencia y Tecnología, Medicina o Enfermería) trabajarán de forma conjunta para analizar dichas interacciones. Para ello, el centro desarrollará proyectos en ámbitos como la biomedicina, la biodiversidad y la agrobiología, con el objetivo de dar respuesta a algunos de los principales retos actuales relacionados con la salud y el medio ambiente.

EHU ha destacado la amplia representación de mujeres en puestos de dirección (constituyen el 70 % de las personas responsables de los grupos de investigación). El nuevo centro contará con una financiación anual de alrededor de 4 millones de euros.



El acto de inauguración ha contado con la presencia, entre otros, del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y del rector de la institución académica, Joxerramon Bengoetxea.

Bengoetxea ha explicado que "durante mucho tiempo, hemos abordado la salud humana, la salud animal y el estado de nuestros ecosistemas como compartimentos estancos, mientras que la ciencia y la experiencia reciente nos han demostrado que esa frontera no existe".

Por su parte, Pérez Iglesias ha destacado que "la colaboración entre disciplinas no consiste únicamente en sumar capacidades, consiste en crear nuevas posibilidades científicas que no existirían si cada equipo trabajara por separado".