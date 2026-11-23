Una mujer de 49 años fue detenida ayer en Sestao, acusada de una agresión con arma blanca a tres personas, según ha informado este lunes el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Tres personas resultaron heridas que recibieron asistencia sanitaria en un centro sanitario de la localidad, de las cuales una de ellas fue trasladada al Hospital de Cruces.

Los hechos ocurrieron poco antes de las ocho de la tarde de ayer, domingo, cuando la Ertzaintza fue alertada de una pelea en la Plaza del Kasko de de Sestao.

Las patrullas que se dirigieron al lugar pudieron confirmar que tres personas habían resultado heridas mediante arma blanca, las cuales se habían dirigido a un centro sanitario de la localidad para ser asistidas.

Se trata de dos mujeres, de 26 y 28 años; la primera con una herida incisa a la altura de la clavícula y la segunda, que fue finalmente evacuada al Hospital de Cruces, al presentar una herida en el tórax. El tercero, un hombre de 27, sufrió cortes en las manos.

La Ertzaintza, en base a las indagaciones realizadas en el lugar de los hechos y a través de los testimonios aportados por las personas heridas y otras, pudieron identificar y detener a una mujer, de 49 años, como presunta autora de un delito de lesiones con arma blanca.

La arrestada, que cuenta con cuatro investigaciones anteriores con la Ertzaintza, fue trasladada a dependencias policiales para instruir las correspondientes diligencias.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas de la agresión y localizar el arma blanca utilizada.