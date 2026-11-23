Un accidente entre varios vehículos en la N-1, a su paso por Andoain, ha generado este lunes retenciones de varios kilómetros en sentido Lasarte-Oria, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Cinco vehículos han colisionado sobre las 08:15 horas, lo que ha generado retenciones de hasta 6 kilómetros.

Ninguna persona ha resultado herida.

Sin embargo, tras retirar los vehículos implicados y limpiar la calzada, el tráfico ha vuelto a la normalidad para las 09:30 horas.