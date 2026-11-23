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Finalizadas las retenciones en la N-1, en Andoain, tras un accidente entre varios vehículos
Un accidente múltiple ha obligado a cortar uno de los dos carriles lo que ha generado retenciones de 3-4 kilómetros.
Un accidente entre varios vehículos en la N-1, a su paso por Andoain, ha generado este lunes retenciones de varios kilómetros en sentido Lasarte-Oria, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Cinco vehículos han colisionado sobre las 08:15 horas, lo que ha generado retenciones de hasta 6 kilómetros.
Ninguna persona ha resultado herida.
Sin embargo, tras retirar los vehículos implicados y limpiar la calzada, el tráfico ha vuelto a la normalidad para las 09:30 horas.
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