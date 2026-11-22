La Cumbre del Clima de Antalya (COP31) no ha logrado alcanzar un consenso político en el texto base propuesto por la presidencia turco-australiana, por lo que no habrá un nuevo acuerdo global.

Tras el rechazo del borrador en la plenaria final por parte de los 27 países de la UE, el Reino Unido, Panamá y varios microestados del Pacífico, entre otros países, la COP31 no tendrá un acuerdo político sobre cómo combatir el calentamiento global debido a las discrepancias entre diferentes bloques acerca del abandono de los hidrocarburos o la financiación climática en favor de los países en desarrollo.

"Hubo un amplio acuerdo sobre la agenda general, solo un par de cosas que al final fueron irreconciliables", ha declarado a los medios el copresidente de la COP31, el australiano Chris Bowen, que ha calificado de "muy decepcionante".

La de Antalya ha sido la cumbre climática más larga de las 31 celebradas hasta el momento, superando el récord de 44 horas de prórroga de Madrid en 2019. Al salir sin una decisión global por consenso, la COP falla en un acuerdo aunque sea de mínimos.

Excluir la mención explícita al abandono de las energías fósiles del texto final, que ya se había acordado en la COP de Dubai de 2023, ha sido la gran discrepancia esgrimida por la UE para su rechazo frontal al documento, en lo que sido un pulso entre los petroestados y otros grandes emisores como la India.

También ha habido diferencias entre el Grupo Árabe -liderado por Arabia Saudí- y la UE sobre la tecnología de captación de carbono, a la que el bloque europeo se ha opuerto frontalmente por considerar que ese mecanismo no servirá para dejar los hidrocarburos.

La plenaria también ha expuesto las tensiones geopolíticas actuales, con fuertes críticas de Rusia hacia Europa y la ausencia de los Estados Unidos de Donald Trump.

Financiación

La financiación para la adaptación climática en beneficio de los países en desarrollo, que debería ser asumida en buena parte por el bloque comunitario, ha sido otro de los puntos que ha impedido un acuerdo consensuado.

En su capítulo financiero, el texto presentado por la copresidencia de Turquía y Australia intentaba equilibrar las exigencias del bloque de los países en desarrollo -que pedía garantías sólidas de fondos públicos- con la negativa de las economías industrializadas a asumir nuevos compromisos cuantitativos.

Muchas de las economías europeas sufren graves crisis financieras y estiman que no tienen margen para ayudas climáticas, sobre todo tras las crisis energéticas por la invasión rusa de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio.