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La detención por el ICE de un padre y su hija en un aeropuerto de Seattle desata una oleada de críticas
La detención de un hombre y su hija por agentes enmascarados del ICE en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma ha provocado una fuerte reacción de rechazo a nivel social y político, después de que varios vídeos del operativo, desarrollado el sábado durante el embarque de un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles, se hayan hecho virales en redes sociales.
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