Mediante un decreto publicado hoy en el Diario Oficial del Estado, el Ministerio francés de Agricultura ha elevado el nivel de alerta asociado a la gripe aviar, de moderada a alta.

En las últimas semanas se han detectado los primeros casos en gallineros industriales, tanto en los departamentos del suroeste, Gironda y Landas, como en el sureste, en el de Sena Marítimo. Según el Ministerio, lo más probable es que la epidemia haya sido provocada por aves migratorias que cruzan Francia, ya que es habitual que estas aves presenten infecciones de alta patogenicidad.

No es la primera vez que Francia eleva el nivel de alerta: las "dinámicas de las aves migratorias" ya llevaron al Gobierno a decretar la primera alerta moderada el pasado 2 de noviembre. Las nuevas medidas se aplicarán a partir del viernes y supondrán, entre otras cosas, el mantener las gallinas encerradas y aisladas.