Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 19 de noviembre de 2026:

-Reunión Xi-Trump-Putin: los presidentes de China, Xi Jinping, Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, celebran hoy una reunión a tres en el complejo Kylin Villa de Shenzhen (China), sin que de momento haya agenda clara ni consenso sobre los asuntos a discutir.

-Debate electoral en EITB: ETB1, Euskadi Irratia, ETB ON y ORAIN emiten hoy a las 22:00 horas el primer debate electoral de las elecciones generales del 29N. Moderado por Xabier Usabiaga, participarán en el encuentro José Ignacio Asensio (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Mikel Otero (EH Bildu), Laura Garrido (PP) y Lander Martínez (Fronte Zabala-Frente Amplio).

-Lanzamiento de GTA VI: la nueva entrega de Grand Theft Auto ya está disponible y ha desatado un fenómeno que va mucho más allá de los videojuegos: millones de unidades vendidas antes de su lanzamiento, solicitudes de vacaciones disparadas, exámenes aplazados y una reventa con precios que superan el doble del oficial.