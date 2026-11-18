El recuento de votos aún continúa en algunos estados de Estados Unidos, y los demócratas siguen aumentando su ventaja en el Senado. La última plaza en resolverse ha sido Alaska: la demócrata Mary Peltola será senadora, arrebatando el escaño al republicano Dan Sullivan.

Se trata del noveno escaño que los demócratas conquistan a los republicanos en estas elecciones, lo que amplía la mayoría de su partido en la Cámara Alta a 56 escaños, frente a los 44 republicanos, según las proyecciones difundidas este martes por los medios.

Con el 99 % de los votos escrutados, Peltola obtiene el 50,1 % de los sufragios (141 637) y aventaja en 11 475 votos al actual senador republicano Sullivan, que alcanza el 46,1 % (130 162), de acuerdo con las proyecciones de CNN. Peltola se convierte así en la primera demócrata en ganar unas elecciones al Senado por Alaska desde 2008, cuando Mark Begich derrotó al republicano Ted Stevens.

"Como alaskeña de toda la vida que ha dedicado su carrera a servir a nuestro estado, no hay mayor honor que contar con el apoyo de los alaskeños en nuestra lucha contra la codicia empresarial, para reducir los costes y dar prioridad a Alaska", ha celebrado Peltola en redes sociales minutos después de la publicación de las proyecciones que la han declarado ganadora de los comicios.

Alaska se suma a la ola de victorias demócratas en el Senado, donde el partido arrebató a los republicanos escaños en otros ocho estados: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas.

La contienda en Alaska ha estado marcada por las acusaciones de los republicanos contra los demócratas de haber orquestado la inscripción de un candidato independiente también llamado Dan Sullivan para dividir el voto republicano. Sin embargo, el candidato independiente, Daniel J. Sullivan Jr., ha obtenido 4684 votos, una cifra inferior a la ventaja de Peltola sobre el actual senador.

El triunfo demócrata en el Senado se suma al de Jonathan Kreiss-Tomkins en las elecciones a gobernador de Alaska, proyectado el pasado sábado por los medios. Kreiss-Tomkins se convierte así en el primer candidato de su partido en ganar esos comicios desde 2002.

El escrutinio en Alaska se prolonga por las dificultades logísticas de sus comunidades más remotas y por los plazos del voto por correo, que permiten recibir papeletas enviadas desde el extranjero hasta quince días después de las elecciones.