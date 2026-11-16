La principal coalición de partidos árabes en Israel y varias formaciones opositoras han acusado al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, de haber orquestado una operación para el arresto infundado de políticos del partido islamista Raam, con el fin de intentar desacreditar el voto árabe.



Las formaciones han pedido la creación de una comisión estatal de investigación sobre el asunto. Según la información publicada, el jefe de gabinete de Netanyahu trasladó presuntamente a la Policía información para la detención, el mismo día de las elecciones, de tres miembros del partido Raam. Los tres fueron posteriormente puestos en libertad por falta de pruebas.

Estas revelaciones están siendo examinadas por la Oficina de la fiscal general y la División de Investigaciones de la Policía.

El Likud ha rechazado las acusaciones y ha considerado "un absurdo" la información del Canal 12. Ya el 27 de octubre, el día de los comicios, Netanyahu difundió un vídeo sobre las detenciones de los miembros de Raam y aseveró que los partidos árabes intentaban "robar las elecciones".

El líder de Raam, Mansour Abás, ha denunciado que las acusaciones de fraude lanzadas por el Likud perjudicaron electoralmente a su formación, alegando que perdieron miles de votos.

En un mensaje similar, el partido Yashar!, del líder opositor Gadi Eisenkot, ha solicitado también la apertura de una investigación penal en un carta dirigida a la fiscal general.

Las declaraciones se producen en medio de negociaciones entre el Likud de Netanyahu y Yashar! para la formación de un Gobierno de unidad con la participación de ambos, algo que ahora se atisba incluso más lejano.

