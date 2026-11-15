Estonia anuncia el cierre de su frontera con Rusia en diciembre tras un presunto sabotaje

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, ha ordenado al ministro del Interior, Igor Taro, organizar las medidas necesarias para el cierre de la frontera del país con Rusia a partir del 1 de diciembre en respuesta a un intento de sabotaje contra la militar estonia Threod que Estonia ha atribuido a Moscú.



"Si Rusia continúa con sus operaciones híbridas en Estonia y sabemos que los servicios secretos rusos utilizan los pasos fronterizos para influir en la población, debemos estar preparados para reducir nuestros riesgos", ha afirmado Michal, según recoge la prensa estonia. "Cerrar la frontera disminuiría la amenaza para el pueblo estonio y enviaría un mensaje claro de que atacar la industria de defensa y las capacidades de defensa de Estonia es inaceptable", ha argumentado.

El presunto sabotaje ha tenido lugar la noche del sábado en el edificio de la empresa de la industria de defensa Threod Systems en Viimsi (norte del país, cerca de la capital). Según Tallin, el ataque se ha producido por orden del servicio de inteligencia ruso (GRU) con la intención de provocar una explosión o un incendio. Ocho sospechosos, todos con residencia en Letonia, han sido detenidos. Afortunadamente, no se han producido víctimas ni daños a la capacidad de producción y distribución de la empresa, según la versión de las autoridades.

Por su parte, el ministro del Interior ha explicado que "Estonia ya ha restringido significativamente el tráfico hacia y desde Rusia en nuestros pasos fronterizos", pero ahora lo que se plantea es un "cierre total del tráfico peatonal y vehicular". Según el ministro, el ejecutivo adoptará esta semana si se trata de una medida temporal o permanente.

Dos semanas de plazo para regresar

Así las cosas, los y las residentes estonios que hayan viajado a Rusia tendrán dos semanas para regresar, se trata del mismo plazo que tendrán los conductores de vehículos comerciales que hayan cruzado la frontera. "A partir de ahí, el camino de regreso a casa podría ser largo y difícil", ha advertido Taro.



Tras el cierre de la frontera estonio-rusa, la única vía terrestre para acceder a Rusia desde Europa será por Letonia, ya que Finlandia también clausuró su frontera en 2023.