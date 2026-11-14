GUERRA UCRANIA-RUSIA
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La UE enviará representantes de cinco países a las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia

Europa no ha logrado pactar un único interlocutor por lo que mandará un equipo conformado por Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido y las dos instituciones europeas (el Consejo y la Comisión). Moscú aún no ha confirmado si acepta la presencia europea en las negociaciones.
13 November 2026, Ireland, Dublin: (left to right) Taoiseach Michael Martin, President of the European Council Antonio Costa and President of the European Commission Ursula von der Leyen during a press conference at the end of a meeting of the EU Council at the Convention Centre Dublin. Photo: Brian Lawless/PA Wire/dpa 13/11/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
De izquierda a derecha: Micheál Martin, Antonio Costa y Ursula Von der Leyen. Foto: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

La Unión Europea (UE) enviará un equipo a las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia auspiciadas por Estados Unidos, ya que ayer, viernes, no logró un acuerdo para designar una única voz que represente a los europeos. El equipo europeo estará compuesto por representantes de las instituciones de la Unión (Consejo Europeo y Comisión Europea) junto a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia.  

"Los líderes han acordado que nuestro equipo europeo para las negociaciones sobre la paz en Ucrania sean las instituciones de la UE y el 'E5' de la Coalición de los Voluntarios", ha indicado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al término de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrada en Dublín.
  
Con ello, se amplía ligeramente el formato al que recurrieron los europeos en la última ronda de contactos en Abu Dabi, a donde acudieron junto a representantes de Alemania, Francia y Reino Unido, el jefe de gabinete de Von der Leyen y la principal asesora diplomática de Costa.

La presencia europea, aún sin confirmar por Rusia

Aunque no existe una fecha ni lugar fijado para una próxima ronda de conversaciones entre Kiev y Moscú, los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, han sugerido que Moscú ha aceptado la presencia europea. Sin embargo, la portavoz de Exteriores del Gobierno ruso, Maria Zajarova, ha desmentido que ese asunto fuera abordado y ha dejado así en el aire que el Kremlin fuera a aceptar la presencia de los europeos.
  
"Estamos plenamente comprometidos con apoyar el proceso en curso y esperamos que dé resultados concretos", ha subrayado el presidente del Consejo Europeo, António Costa. 
  
"Una presencia europea fuerte es importante para defender los intereses de Ucrania y los intereses de Europa y celebro (que se designe) el equipo europeo", ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

  

 

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