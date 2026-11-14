La UE enviará representantes de cinco países a las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia

La Unión Europea (UE) enviará un equipo a las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia auspiciadas por Estados Unidos, ya que ayer, viernes, no logró un acuerdo para designar una única voz que represente a los europeos. El equipo europeo estará compuesto por representantes de las instituciones de la Unión (Consejo Europeo y Comisión Europea) junto a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia.

"Los líderes han acordado que nuestro equipo europeo para las negociaciones sobre la paz en Ucrania sean las instituciones de la UE y el 'E5' de la Coalición de los Voluntarios", ha indicado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al término de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrada en Dublín.



Con ello, se amplía ligeramente el formato al que recurrieron los europeos en la última ronda de contactos en Abu Dabi, a donde acudieron junto a representantes de Alemania, Francia y Reino Unido, el jefe de gabinete de Von der Leyen y la principal asesora diplomática de Costa.

La presencia europea, aún sin confirmar por Rusia

Aunque no existe una fecha ni lugar fijado para una próxima ronda de conversaciones entre Kiev y Moscú, los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, han sugerido que Moscú ha aceptado la presencia europea. Sin embargo, la portavoz de Exteriores del Gobierno ruso, Maria Zajarova, ha desmentido que ese asunto fuera abordado y ha dejado así en el aire que el Kremlin fuera a aceptar la presencia de los europeos.



"Estamos plenamente comprometidos con apoyar el proceso en curso y esperamos que dé resultados concretos", ha subrayado el presidente del Consejo Europeo, António Costa.



"Una presencia europea fuerte es importante para defender los intereses de Ucrania y los intereses de Europa y celebro (que se designe) el equipo europeo", ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.





