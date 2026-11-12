Ucrania y Rusia acuerdan intercambiar presos pero no acercan posiciones sobre el Donbás

Finalizadas las conversaciones de Abu Dabi, Rusia y Ucrania han continuado esta madrugada atacándose, también en las capitales, Moscú y Kiev. De momento, las conversaciones han servido para acordar un gran intercambio de prisioneros, pero no para un alto el fuego. Mediadores de EE. UU. se citan con Putin y Zelenski para buscar una paz que aún no llega: esta noche ha vuelto a haber ataques con drones y misiles.

Emisarios de la Casa Blanca han llegado hoy a Moscú para reunirse con Putin, y posteriormente se desplazarán a Dublín para encontrarse con Zelenski. El presidente ucraniano, que descarta negociar el abandono del Donbás, considera que “el resultado de las negociaciones dependerá en buena medida de la voluntad de EE. UU. para ejercer presión sobre Rusia”.

Ambos países han mantenido conversaciones los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, con la mediación de los Estados Unidos. El miembro de la delegación ucraniana David Arajamia valoraba avances “enormes” en las conversaciones: “Tenemos un buen impulso para encontrar una solución antes de Año Nuevo", aseguraba. La posición del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, es más firme y se mostró ayer escéptico con la posibilidad de que las conversaciones previstas puedan traer avances, y rechazó la posibilidad de negociar el abandono de la región del Donbás.

El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, endureció el tono al asegurar que Moscú recuperará “cada palmo” de lo que considera su territorio y cuestionó el papel de los representantes europeos, que participaron en contactos paralelos, pero no en la mesa de negociación trilateral. Las conversaciones no sirvieron para alcanzar un alto el fuego, siendo el intercambio de prisioneros el principal resultado anunciado.

Siguen los ataques con drones

Los ataques con drones y misiles han continuado esta madrugada. Rusia ha bombardeado varias localidades ucranianas, incluida la capital, Kiev, mientras las defensas rusas aseguran haber interceptado 71 drones ucranianos. Se trata de uno de los ataques ucranianos con menos número de drones, lejos de los ataques masivos del 19 de agosto y 20 de septiembre, en los que se utilizó más de un millar de drones.

La menor envergadura del ataque podría estar vinculada al viaje de los emisarios estadounidenses a la capital rusa, donde hoy se reunirán con Putin. Tras la cita, viajarán a Dublín para reunirse, también hoy mismo, con Zelenski. Estos encuentros fueron anunciados ayer, tras las negociaciones tripartitas en Abu Dabi.