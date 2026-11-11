Guerra híbrida
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Miles de centros educativos en Italia e Irlanda del Norte reciben falsas amenazas de bomba

Estos nuevos avisos falsos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados en Europa durante las últimas semanas.
Evacuato in via precauzionale l'istituto IOMS di via Corridoni dopo l'allarme Bomba alle scuole milanesi di questa mattina.Milano - Italia - Cronaca.MercoledÃ¬, 11 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse)..The IOMS institute on Via Corridoni has been evacuated on a precautionary basis after the Bomb alarm at the Milan schools this morning..Milan - Italy - News.Wednesday, 11 November, 2026 (Photo by Marco Ottico/Lapresse),Image: 1151737905, License: Rights-managed, Restrictions: * Belgium, Italy and Netherlands Rights OUT *, Model Release: no , Credit line: Marco Ottico / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 11/11/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Bonba mehatxu faltsuak jaso dituzte milaka ikastetxek Italian eta Ipar Irlandan

EITB

Última actualización

Unos 6000 centros educativos de Italia y más de 300 de Irlanda del Norte han recibido este miércoles amenazas de bomba que las autoridades han considerado “falsas”, si bien algunas escuelas han tenido que ser evacuadas.

En ambos casos, las amenazas han llegado de forma anónima vía correo electrónico a los centros educativos, lo que ha obligado a desplegar operativos de inspección por parte de las fuerzas de seguridad.

A comienzos de mes, una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares provocó también la interrupción de las clases e inspecciones policiales en decenas de institutos de toda Italia.

En el caso norirlandés, el pasado octubre también sufrieron amenazas del estilo que resultaron ser falsas.

Estos nuevos avisos falsos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados en Europa durante las últimas semanas.

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