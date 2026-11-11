Miles de centros educativos en Italia e Irlanda del Norte reciben falsas amenazas de bomba

Unos 6000 centros educativos de Italia y más de 300 de Irlanda del Norte han recibido este miércoles amenazas de bomba que las autoridades han considerado “falsas”, si bien algunas escuelas han tenido que ser evacuadas.

En ambos casos, las amenazas han llegado de forma anónima vía correo electrónico a los centros educativos, lo que ha obligado a desplegar operativos de inspección por parte de las fuerzas de seguridad.

A comienzos de mes, una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares provocó también la interrupción de las clases e inspecciones policiales en decenas de institutos de toda Italia.

En el caso norirlandés, el pasado octubre también sufrieron amenazas del estilo que resultaron ser falsas.

Estos nuevos avisos falsos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados en Europa durante las últimas semanas.