El Gobierno Vasco establece un 30 % de servicios mínimos en transporte y como un festivo en hospitales

El miércoles, día de huelga general, los hospitales de la CAV funcionarán como un festivo y los transportes públicos deberán garantizar el 30 % de los servicios, según se recoge en la orden de servicios mínimos decretada por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo.

Como un festivo en el sector sanitario

En el sector sanitario la orden establece que los hospitales deben trabajar con el personal habitual de un festivo, con la posibilidad de dar altas médicas.

Los servicios de urgencia y de limpieza serán los estrictamente necesarios para su funcionamiento y para dar la debida atención a las personas ingresadas. Asimismo, debe garantizarse el 100 % de los tratamientos en procesos de diálisis y oncológicos y en otros considerados indemorables.

En Atención Primaria, el personal de los centros de salud trabajará igual que un sábado y al 100 % en los servicios de emergencias y los puntos de atención continuada (PAC).

Asimismo, las empresas de transportes tienen que mantener el servicio de urgencias y el transporte programado para algunos de los tratamientos indemorables.

30 % en el transporte

Los autobuses, trenes, tranvías, funiculares y transporte fluvial deben mantener un número de servicios equivalente al 30 % de las horas programadas, priorizando las líneas que carezcan de servicios de transporte alternativo o que tengan por destino los centros sanitarios. Tendrán que cubrirse también de forma especial los horarios de entrada y salida a los centros de trabajo.

Además, el 20 % de las gasolineras tendrá que estar abiertas.

En el sector educativo se debe asegurar que los centros estén abiertos

En cuanto a los centros educativos, en la enseñanza no universitaria deberá trabajar, en cada centro, una persona del equipo directivo y otra del equipo de subalternos por la mañana y otra por la tarde para garantizar el control de acceso. También tendrá que haber al menos un docente por cada etapa educativa.

En los centros universitarios, la orden incluye como servicio mínimo un conserje en el turno de mañana y otro en el de tarde, y a un profesor para realizar exámenes, en caso de que estén planeados y tengan calificación de evaluación final.

Servicios sociales y residencias

Las residencias de mayores, de personas dependientes y con discapacidad deben contar con el 50 % del personal gerocultor de atención directa, salvo en el horario de comidas y en las franjas de primeras horas de la mañana y últimas de la noche, en las se incrementa en un 10 %.

En el turno de noche, el servicio de atención directa tiene que ser del 100 %, mientras que para los médicos y enfermeras el porcentaje se rebaja al 50 %, al igual que en las cocinas.

Administración pública y Justicia

En lo que respecta a las administraciones públicas, estará abierto el servicio de registro de documentos en las tres capitales a través de Zuzenean, mientras que en la Administración de Justicia deben garantizarse las actuaciones propias del servicio de guardia y los juicios y actos convocados cuya suspensión pudiese causar un grave perjuicio por distintas causas.

Por su parte, la resolución precisa que en los centros penitenciarios tiene que estar garantizada la asistencia sanitaria, la alimentación y las visitas mínimas a los internos, así como la seguridad y el orden con el personal habitual de un sábado.

EITB, como en fin de semana

En EITB, se señalan como servicios mínimos únicamente los servicios informativos de fin de semana, en su horario habitual.