Las bolsas asiáticas registran su peor jornada desde 2020 por el temor al futuro de la IA
Las principales bolsas de Asia han vivido una jornada de fuertes pérdidas, con desplomes de hasta el 9 % en los primeros compases de la sesión. Los mercados más expuestos al sector tecnológico han encabezado las caídas, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de las inversiones en inteligencia artificial (IA) y el desarrollo de esta tecnología en Estados Unidos.
Los parqués de Taiwán, Corea del Sur y Japón han registrado los mayores retrocesos. Según los analistas, se trata del peor desplome de los mercados asiáticos desde 2020. La preocupación de los inversores se centra en el impacto que puede tener la victoria del Partido Demócrata en Estados Unidos sobre el auge de la IA y las inversiones destinadas a construir centros de datos.
La jornada llega después de que el índice tecnológico Nasdaq perdiera un 5,52 % en Wall Street el jueves, arrastrado por las ventas de compañías vinculadas a la inteligencia artificial. Fue la peor sesión de la bolsa neoyorquina desde el 2 de abril de 2025, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció su política arancelaria.
Taiwán y Corea del Sur, entre los mercados más castigado
La Bolsa de Taipéi llegó a caer un 8,85 % durante la apertura. Aunque las pérdidas se moderaron posteriormente, su principal índice, el Taiex, retrocedía un 5,88 % a las 10:00 horas locales. Entre las empresas más afectadas figuran fabricantes y proveedores de componentes esenciales para la industria de la IA, como TSMC, Foxconn y MediaTek.
El Gobierno taiwanés ha pedido a la Comisión de Supervisión Financiera que siga de cerca la evolución de los mercados y adopte las medidas que considere necesarias para estabilizar la bolsa. El Taiex acumula un descenso del 21,46 % respecto al máximo histórico que alcanzó el pasado 6 de octubre.
En Corea del Sur, el Kospi ha llegado a perder más de un 8 % en los primeros minutos de negociación. La caída ha obligado al operador de la bolsa, Korea Exchange, a suspender las operaciones durante 20 minutos, mediante el mecanismo conocido como circuit breaker. A media sesión, el índice moderaba su retroceso hasta aproximadamente el 4,5 %.
Las grandes compañías tecnológicas tampoco han escapado a las pérdidas. Samsung Electronics bajaba alrededor de un 3,5 %, mientras que su competidora SK hynix cedía cerca de un 6 %.
Tokio pierde más de un 5 % y China busca frenar las caída
En Japón, el Nikkei retrocedía un 5,27 % a media sesión y había caído por debajo de los 60.000 puntos durante la jornada, algo que no sucedía desde hacía más de cinco meses. El índice Topix perdía un 5,43 %.
Entre las empresas más castigadas se encontraban el fabricante de chips Kioxia, la compañía de componentes eléctricos Fujikura y el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, uno de los principales inversores mundiales en inteligencia artificial. Sus acciones bajaban un 6,61 %, más de un 8,3 % y un 9,27 %, respectivamente.
En China, por su parte, las empresas cotizadas están registrando el segundo mayor volumen de recompras de acciones propias de su historia, una estrategia con la que buscan transmitir confianza a los inversores y contener la tendencia bajista.
India se ha desmarcado de las fuertes pérdidas del resto de los mercados asiáticos. Sus principales índices han abierto prácticamente planos, con ligeras variaciones al alza y a la baja.