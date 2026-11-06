Las bolsas asiáticas registran su peor jornada desde 2020 por el temor al futuro de la IA

Las principales bolsas de Asia han vivido una jornada de fuertes pérdidas, con desplomes de hasta el 9 % en los primeros compases de la sesión. Los mercados más expuestos al sector tecnológico han encabezado las caídas, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de las inversiones en inteligencia artificial (IA) y el desarrollo de esta tecnología en Estados Unidos.

Los parqués de Taiwán, Corea del Sur y Japón han registrado los mayores retrocesos. Según los analistas, se trata del peor desplome de los mercados asiáticos desde 2020. La preocupación de los inversores se centra en el impacto que puede tener la victoria del Partido Demócrata en Estados Unidos sobre el auge de la IA y las inversiones destinadas a construir centros de datos.

La jornada llega después de que el índice tecnológico Nasdaq perdiera un 5,52 % en Wall Street el jueves, arrastrado por las ventas de compañías vinculadas a la inteligencia artificial. Fue la peor sesión de la bolsa neoyorquina desde el 2 de abril de 2025, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció su política arancelaria.