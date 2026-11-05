El Gobierno Vasco pide buscar nuevos puestos de trabajo para los afectados por el ERE de Vicinay

El Gobierno Vasco ha pedido a sus socios en ECN All Wind que busquen oportunidades para recolocar en otras empresas del grupo a los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado en Vicinay. Así lo ha trasladado el viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta, durante una reunión celebrada este jueves con el comité de empresa, en la que ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico para que la compañía mantenga un proyecto industrial de futuro y se mitigue el impacto de los despidos.

La dirección de Vicinay ha planteado un ERE de extinción para 60 de los 128 trabajadores de su planta de Sestao, lo que supone casi la mitad de la plantilla, además de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para el resto de los empleados hasta julio de 2027. La reunión con Korta, solicitada por los representantes de los trabajadores, ha servido para analizar la situación de la compañía y abordar las posibles consecuencias de las medidas anunciadas.

Durante el encuentro, el viceconsejero ha trasladado la solidaridad y el apoyo del Gobierno Vasco a los trabajadores y sus familias. Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo lleva más de dos años trabajando con la empresa para evitar su cierre y ha defendido que la intervención institucional permitió garantizar su continuidad. Según ha explicado, Vicinay atravesó hace seis meses una situación concursal que la abocaba a la liquidación, hasta que el empresario Dámaso Quintana apostó por su adquisición, con el posterior respaldo del Gobierno Vasco y el fondo Ekarpen.

Korta ha subrayado que la entrada de estas tres partes en el capital de Vicinay, a través de ECN All Wind, evitó el cierre de la compañía y el despido de unos 200 trabajadores. En este sentido, ha defendido la inversión liderada por Quintana, que alcanzó los 60 millones de euros y permitió reordenar la deuda de la empresa. El Gobierno Vasco aportó 7,5 millones de euros de forma directa y otros 8,7 millones a través de Ekarpen.

El viceconsejero también ha destacado las perspectivas de crecimiento de ECN All Wind, grupo especializado en eólica marina y redes de transmisión y distribución eléctrica, que recientemente ha anunciado una inversión de 100 millones de euros para construir una nueva planta en Álava, con la previsión de generar 100 puestos de trabajo. En este contexto, el Ejecutivo considera que la integración de Vicinay en un grupo industrial de mayor dimensión puede abrir oportunidades para recolocar a parte de los empleados afectados por el ERE.

Por último, Korta ha defendido que las negociaciones sobre el expediente deben desarrollarse entre la dirección de la empresa y el comité de trabajadores, sin crear "mesas paralelas ni expectativas irreales". También ha aclarado que la participación del Gobierno Vasco en el capital no convierte a Vicinay en una empresa pública ni supone que puedan garantizarse los puestos de trabajo. El Ejecutivo, ha asegurado, seguirá de cerca la evolución del proceso y apuesta por mantener un diálogo fluido entre todas las partes.