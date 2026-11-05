Los comités de Tubos Reunidos se reúnen esta mañana con uno de los inversores

Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Trapagaran y Amurrio se reunirán esta mañana con uno de los inversores que planea su compra, Green Industry Machines & Materials, del grupo Cap Capital, para escuchar sus planes en caso de resultar adjudicataria.

Las reuniones se harán por separado. A las 9:30, CalCapital se reunirá con el comité de Trapagaran (Bizkaia), y a las 11:30 lo hará con el de Amurrio (Álava). La reunión prevista con el comité de Nanclares de la Oca ha quedado suspendida. Los inversores se desplazarán expresamente desde Londres, Madrid y Barcelona, según han explicado en la misiva dirigida a los comités.

En esta primera reunión presencial, el grupo se presentará y trasladará a los sindicatos las líneas generales del proyecto industrial que plantea para Tubos Reunidos, explicará las necesidades operativas y laborales que considera relevantes para su viabilidad y escuchará las inquietudes y propuestas sindicales.

El grupo reconocía que, detrás del proceso de venta de Tubos Reunidos hay "preocupación, incertidumbre y muchas preguntas legítimas" y trasladaba a los comités que, con estos encuentros, su intención es presentarse para dar a conocer quiénes son, cómo trabajan y qué visión tienen para Tubos Reunidos.

La quita de la deuda, principal obstáculo

Las reuniones de los cinco inversores con la SEPI, sin embargo, siguen en el aire. La deuda de 150 millones de euros de Tubos Reunidos con la entidad pública es el principal obstáculo para la venta. El propio Gobierno Vasco ha advertido de que, si no hay una quita, los oferentes se retirarán y se abocará a Tubos Reunidos a su liquidación.

La SEPI se muestra dispuesta a una flexibilización en su pago, pero no a una quita y ha presentado un informe de los servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que concluye que sería ilegal, si bien desde el Ejecutivo autónomo y desde la propia Tubos Reunidos se insiste en que es una opinión preliminar y que no es vinculante.

El Gobierno vasco anunció que la SEPI había comenzado a contactar con tres potenciales compradores con los que pretende reunirse, por separado, para conocer sus planteamientos respecto al grupo industrial.