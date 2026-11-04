Solo el 12,9 % de las direcciones generales de empresas de Gipuzkoa las ocupan mujeres

Únicamente el 12,9% de las direcciones generales de las empresas de Gipuzkoa, una de cada ocho, están ocupadas por mujeres, según el primer diagnóstico sobre la presencia de las mujeres en el mercado laboral y el liderazgo empresarial en el territorio histórico realizado por la Asociación guipuzcoana de Profesionales, Empresarias y Directivas, Aspegi.



La presidenta de Aspegi, Iratxe Pascual, acompañada de Egoitz Pomares, vicedecano de Prácticas y Empleabilidad de EHU, e Iñaki Elzaurdi Calvo, consultor de Estrategia y Prospectiva de LKS, ha presentado este miércoles en San Sebastián este estudio que revela que la presencia de la mujer alcanza el 27,7 % en el conjunto de los puestos directivos y el 24,9 % en los consejos de administración, pero se reduce al 14,1 % en las presidencias de estos órganos.



"Estos datos ponen de manifiesto cómo la presencia de las mujeres disminuye a medida que aumenta el nivel de responsabilidad y poder de decisión en las empresas guipuzcoanas", ha destacado.



Además, ha indicado que, según este análisis, "el principal estrechamiento en la trayectoria profesional de las mujeres no se produce en su incorporación al mercado laboral, sino en la progresión desde los primeros puestos de responsabilidad hasta la alta dirección y los órganos de decisión".



Este primer barómetro de la asociación, que ha contado con la financiación de la Diputación foral de Gipuzkoa y la colaboración de LKS Next y EHU, refleja que la "infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de máxima responsabilidad es especialmente acusada en la industria manufacturera, donde apenas ocupan el 6,7 % de las direcciones generales, prácticamente la mitad que en el conjunto de las empresas guipuzcoanas (12,9 %)".

