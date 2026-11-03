El Gobierno Vasco ampliará hasta los 8 años las ayudas a la crianza a partir del tercer hijo y para familias monoparentales

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha presentado este martes el proyecto de presupuestos para su departamento de cara a 2027, dotado de 344,2 millones de euros.

Según ha explicado, 160,97 millones de euros irán destinados a las ayudas por hijos e hijas y la conciliación. Tras la ampliación general de las ayudas hasta los cuatro años en 2026, en 2027 se extenderán hasta los ocho años para terceros y sucesivos hijos e hijas y para familias monomarentales y monoparentales. El seguimiento del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y a la Infancia y Adolescencia contará con 67 000 euros.

El programa Emantzipa para la emancipación juvenil dispondrá de 26,7 millones de euros, de los cuales 10,04 millones corresponden a la convocatoria de 2027. GazteAval contará con 1,87 millones para la ejecución de avales que faciliten el acceso a la primera vivienda habitual.

Para reforzar el bienestar material de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, el departamento de Melgosa destinará casi 65 millones de euros. Asimismo, destinará más de 41 millones para las Ayudas de Emergencia Social (AES), 14,3 millones para el bono térmico, 2,85 millones para las ayudas a mujeres víctimas de violencias de género y sexual, 4,04 millones para el Programa de Asistencia Material Básica y 1,5 millones destinados a necesidades básicas y a combatir la pobreza energética. Además, a combatir la exclusión residencial grave se destinarán 1,5 millones de euros.

Durante su exposición, Melgosa ha detallado punto por punto todas las inversiones e iniciativas que llevarán a cabo durante el ejercicio para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. “Un presupuesto responsable no solo asigna recursos: los orienta a objetivos claros y evalúa sus resultados para mejorar la vida de la ciudadanía”, ha resumido la consejera.

Melgosa ha defendido una Euskadi en la que todas las personas puedan estar bien, sentirse bien y vivir bien, con seguridad material, apoyos y oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida en comunidad.