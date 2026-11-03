eAtlantic propone 28 proyectos para “convertir” la Fachada Atlántica en un “eje estratégico”

La Fundación eAtlantic —presidida por el lehendakari Iñigo Urkullu— ha presentado este martes en la sede de la Comisión Europea en Madrid, las conclusiones de una investigación para territorializar en el ámbito de la Fachada Atlántica las recomendaciones realizadas por los expertos europeístas Mario Draghi y Enrico Letta.

El documento, denominado ‘Mercado único y competitividad europea: una mirada desde la Fachada Atlántica’, aporta 28 propuestas de proyectos para “convertir” este ámbito geográfico “en un espacio de prosperidad y eje estratégico de la nueva competitividad europea”.

Las iniciativas planteadas están relacionadas con cinco grandes áreas estratégicas: descarbonización y competitividad, energía, financiación y mercado único financiero, innovación, digitalización y quinta libertad, e interconexiones.

Descarbonización

En cuanto a la descarbonización el estudio señala que debe responder a consideraciones ambientales y formar parte de la política de competitividad de la UE.

Dentro de este capítulo, el informa constata que el piloto más prometedor en la Fachada Atlántica es “el de la industria vitivinícola: bodegas y cooperativas de Denominación de Origen”.

Energía

En lo que a energía se refiere, las recomendaciones se agrupan en tres líneas de actuación: acelerar el despliegue de las energías renovables marinas y en su integración en los sistemas energéticos, descarbonización de hubs industriales e integración de nuevas cadenas de valor energético y adaptar el marco legal y regulatorio para “acelerar el despliegue de energías renovables y la descarbonización industrial”.

Financiación y mercado financiero único

En este apartado el informe se focaliza “en identificar y formular proyectos e iniciativas orientadas a reducir algunas de las principales fricciones que dificultan el funcionamiento del mercado financiero único”.

Con el objetivo de “minimizar” esas “fricciones” se proponen varias medidas como la concertación fiscal (con el Concierto Económico vasco y el Convenio Navarro como referencia), una Alianza Financiera Atlántica o un Laboratorio Atlántico de interoperatividad de pagos.

Innovación, digitalización y quinta libertad

Dentro del ámbito de la innovación, digitalización y quinta libertad, se apunta, como ejemplo de proyecto, la creación de una Red Interconectada de Centros de Datos de la Fachada Atlántica. Con ello, según el studio, “se reforzaría la soberanía digital de la región atlántica y de Europa, además de posicionar la Fachada Atlántica como un nodo de interconexión del tráfico de datos entre Europa, América Latina y Africa Occidental”.

Interconexiones

Finalmente, en cuanto a las interconexiones se formulan tres proyectos a modo de propuesta, con la finalidad de “reforzar la integración funcional de las infraestructuras energéticas, logísticas y de transporte de la Fachada Atlántica".

Un ejemplo concreto sería el proyecto Atlantic Grids Foresight Iniciative-AGFI. Se trataría de desarrollar una metodología común atlántica para identificar cuellos de botella antes de que se materialicen, estimar la demanda futura, y priorizar inversiones.