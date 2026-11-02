La cooperativa Onnera Group plantea la posibilidad de salir del Grupo Fagor

La cooperativa Onnera Group, perteneciente al Grupo Mondragón, ha iniciado un proceso interno para decidir sobre una posible salida del Grupo Fagor, según han confirmado fuentes de la empresa a EITB. En este contexto de reflexión, precisamente, han difundido una nota informativa entre las personas socias, que serán quienes tomarán la decisión mediante votación.

Hasta el momento no hay fecha para la votación. No obstante, fuentes de la cooperativa han adelantado que no está encima de la mesa abandonar el Grupo Mondragón.

La antigua Fagor Industrial (en 2013 pasó a denominarse Onnera Group) ofrece soluciones profesionales con equipamiento de foodservice, lavandería y frío. El grupo cooperativo Onnera Group integra siete marcas: Fagor Professional, Asber, Edesa, Danube, Domus, Primer y Efficold.

Onnera Group cuenta con siete plantas de fabricación (Oñati, España, Francia, Polonia y México) y alrededor de 2365 trabajadores en todo el mundo. La última decisión será de los socios, unas 432, según datos de finales de 2025.

Hoy en día, el Grupo Fagor está compuesto por nueve cooperativas: Fagor Ederlan, Fagor Arrasate, Copreci, Onnera Group, Fagor Automation, Fagor Electrónica, Mondragon Assembly, Galbaian y Fagor Healthcare.

No es la primera vez que la antigua Fagor Industrial plantea una salida del Grupo Fagor. En la anterior ocasión, en 2022, ganó el 'no'.

El Grupo Fagor ha declinado hacer declaraciones sobre el proceso interno abierto en Onnera Group.

La semana pasada, precisamente, el rey Felipe VI visitó las instalaciones de Onnera Group.