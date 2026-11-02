Los secretarios generales de ambos sindicatos han anunciado movilizaciones masivas bajo el lema “Salarios, vivienda y precios”. Han calificado la huelga de política, al considerar que en las próximas elecciones hay mucho en juego para la clase trabajadora. UGT y CCOO consideran positivo que todos los sindicatos coincidan en una misma jornada de movilización.