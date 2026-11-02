HUELGA GENERAL
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UGT y CCOO de Euskadi presentan las movilizaciones para la huelga general del 11 de noviembre

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GRAFCAV1353. BILBAO, 02/11/2026.-El secretario general de CCOO de Euskadi, Santi Martínez, (i) y el presidente de la Comisión gestora de UGT Euskadi, Tximi López, (d) presentan en rueda de prensa los motivos y las manifestaciones convocadas para el próximo 11 de noviembre, jornada de huelga general. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Azaroaren 11ko greba orokorrerako mobilizazioak aurkeztu dituzte Euskadiko UGTk eta CCOOk

EITB

Última actualización

Los secretarios generales de ambos sindicatos han anunciado movilizaciones masivas bajo el lema “Salarios, vivienda y precios”. Han calificado la huelga de política, al considerar que en las próximas elecciones hay mucho en juego para la clase trabajadora. UGT y CCOO consideran positivo que todos los sindicatos coincidan en una misma jornada de movilización.

Huelgas CCOO UGT Economía

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