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UGT y CCOO de Euskadi presentan las movilizaciones para la huelga general del 11 de noviembre
Los secretarios generales de ambos sindicatos han anunciado movilizaciones masivas bajo el lema “Salarios, vivienda y precios”. Han calificado la huelga de política, al considerar que en las próximas elecciones hay mucho en juego para la clase trabajadora. UGT y CCOO consideran positivo que todos los sindicatos coincidan en una misma jornada de movilización.
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