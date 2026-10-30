Atraco millonario a la mayor plataforma de criptomonedas

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas a nivel mundial, ha sufrido un ciberataque, un golpe estimado en 6.300 millones de dólares (5.650 millones de euros), de los que Binance habría bloqueado cerca de 3.000 millones de dólares (2.690 millones de euros).

Las primeras investigaciones, según ha comunicado Binance, apuntan a un incidente de seguridad con el portátil de un ingeniero, lo que habría permitido al atacante entrar al sistema y, desde ahí, ejecutar retiradas de dinero sin autorización.

Pese a que el impacto total estimado supera los 6.000 millones de dólares, Binance asegura haber sido capaz de bloquear cerca de la mitad del botín. Esta operación, que habría logrado en colaboración con otros socios de blockhain, impediría a los atacantes realizar transacciones con la parte congelada.

En cualquier caso, la plataforma ha asegurado que las personas usuarias no sufrirán pérdidas puesto que las cubrirá mediante el SAFU (Fondo de Activos Seguros para Usuarios, en su acrónimo en inglés) y los fondos de la propia plataforma.

Como medida de precaución, y hasta finalizar la revisión de seguridad, permanecen suspendidos los retiros. Inicialmente también se paralizaron los depósitos, si bien estos funcionan ya con normalidad. Prevén reanudar los retiros en un plazo de 48 horas.