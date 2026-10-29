La Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado este jueves su proyecto de Cuentas para 2027, en el que prevé contar con una dotación de 1433 millones de euros, 137 millones más que en 2026, lo que supone un aumento del 10 % respecto al ejercicio anterior. Según la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, este importe permitirá "ofrecer certidumbre y confianza en el futuro" a la sociedad guipuzcoana, en un contexto de "elevada inestabilidad" en todo el mundo.

Asimismo, Mendoza ha afirmado que la Diputación quiere "contribuir a fortalecer el músculo social y económico" del territorio y que se busca dar continuidad y consolidar los proyectos estratégicos impulsados por la Diputación durante estos años, así como abrir nuevas líneas de actuación en ámbitos como el cuidado, la promoción económica, la sostenibilidad, la mejora de infraestructuras viarias y los servicios públicos.

400 plazas residenciales y 23,5 millones para pymes

Según ha señalado la diputada, se destinarán 14,3 millones de euros a Gipuzkoa Zainduz para la promoción de cuatro nuevas residencias para personas mayores, que se construirán en Deba, Iraurgi, Buruntzaldea y Donostialdea, y que sumarán un total de 400 nuevas plazas residenciales. Una de estas cuatro residencias será pionera en la atención especializada a personas con Alzheimer y otras demencias.

En cuanto a otras inversiones, Mendoza ha subrayado los 4 millones de euros destinados para impulsar el polo de biociencias Biofoundry en el edificio de Aduanas de Irun, la ampliación del Centro Mubil de Movilidad Sostenible e Inteligente con un nuevo edificio (6,2 millones), así como el impulso de las tecnologías cuánticas con 2 millones de euros.

El plan de ayudas para el fortalecimiento del arraigo, la competitividad y el talento de las pymes verá incrementado su presupuesto hasta los 32,5 millones de euros.

Nuevas conexiones viarias, seguridad y vivienda pública

En materia de vivienda, la sociedad pública Etorlur proyecta la edificación de 52 hogares en pequeños municipios. A nivel de infraestructuras y seguridad, el presupuesto respaldará proyectos como el intercambiador ferroviario de Loila, el nuevo parque de bomberos de Aritzeta, la optimización de la movilidad viaria en el Bidasoa y el desarrollo del nuevo enlace entre la A-15 y la N-1.

Los departamentos con mayor dotación presupuestaria

El departamento de Cuidados y Políticas Sociales contará en 2027 con la principal dotación presupuestaria, con un total de 687 millones de euros, 89 millones más que en 2026.

A continuación, los departamentos con mayores partidas serán Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, con un presupuesto de 122 millones de euros, y el departamento de Movilidad y Turismo con una previsión de 108 millones de euros.

La propuesta también busca proteger y reforzar la competitividad de la industria. Para ello, el departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos dispondrá de un presupuesto de 81,7 millones de euros.

La diputada general ha expresado su voluntad de llegar a acuerdos y ha reiterado que, tras presentar la propuesta en las Juntas Generales, comenzarán a negociar con todos los partidos.