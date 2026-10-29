El Gobierno Vasco convoca una OPE conjunta de 593 plazas para la Ertzaintza y las policias locales

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha convocado una Oferta Pública de Empleo (OPE) de 593 plazas, 430 de ellas para la Ertzaintza y 163 para varias policías locales. De momento, no han informado de una fecha oficial. El plazo de inscripción comenzará este viernes, 30 de octubre, y se prolongará hasta el 26 de noviembre.



El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este jueves la orden de convocatoria de la OPE, cuyos detalles serán explicados esta mañana en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la presidenta de Eudel, Esther Apraiz.



Requisitos para incribirte

Durante el proceso de esta convocatoria los aspirantes deberán realizar varias pruebas, un curso de formación y un período de prácticas para quienes sean seleccionados.

Podrán presentarse las personas que hayan cumplido los 18 años y no alcancen los 38, quienes tendrán que estar en posesión del título de bachiller o una titulación equivalente o superior, además de cumplir los requisitos de la plaza a la que se opte según el cuerpo.



Además, en la inscripción se deberá hacer constar el idioma -euskera o castellano- en el que desean realizar las pruebas para optar a alguna de estas plazas. Las pruebas serán eliminatorias y consistirán en exámenes psicotécnicos, de conocimiento, de aptitud física y una entrevista personal.



En cuanto a los perfiles lingüísticos, las personas que participen en el presente procedimiento selectivo podrán acreditarlos mediante certificados oficiales y pruebas específicas convocadas al efecto.