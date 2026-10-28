El rector de EHU, contento con los Presupuestos del Gobierno Vasco: "Son un paso en la buena dirección"

El rector del EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha opinado que el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco constituye un avance en la financiación universitaria y, por lo tanto, "un paso en la buena dirección".



El rector, a la espera de conocer el detalle del proyecto presupuestario, ha afirmado en un comunicado que el incremento de la financiación de la EHU es fruto "del trabajo conjunto desarrollado durante el último año entre ambas instituciones.



"Estamos ante un paso en la buena dirección, que demuestra la importancia del diálogo y la colaboración institucional", ha señalado el rector, quien ha recordado que aún queda "un importante camino por recorrer para dar respuesta a las necesidades estructurales de nuestra universidad pública".



La EHU mantuvo el pasado año un enfrentamiento con el Gobierno Vasco a causa de la financiación que recibía, ya que el rector consideraba que la institución académica necesitaba 192 millones de euros para evitar "una degradación irreversible".





