EHUko errektorea pozik agertu da Jaurlaritzaren aurrekontuekin: "Norabide egokian doan aurrerapausoa da"
Iaz, EHUk liskarra izan zuen Eusko Jaurlaritzarekin, jasotzen zuen finantziazioa zela eta; izan ere, errektoreak adierazi zuen erakunde akademikoak 192 milioi euro behar zituela "atzeraezinezko degradazioa" saihesteko.
Joxerramon Bengoetxea EHUko errektorearen iritziz, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-proiektua aurrerapauso bat da unibertsitatearen finantzaketan, eta, beraz, "urrats bat norabide onean".
Errektoreak, aurrekontu proiektuaren xehetasunak ezagutzeko zain, ohar batean adierazi duenez, EHUren finantziazioa handitzea "bi erakundeek azken urtean elkarrekin egindako lanaren emaitza da".
"Norabide egokian egindako urrats baten aurrean gaude, eta horrek agerian uzten du elkarrizketa eta erakundeen arteko lankidetzaren garrantzia ", adierazi du errektoreak. Hala ere, gogorarazi du oraindik "bide handia" dagoela egiteko, "gure unibertsitate publikoaren egiturazko beharrei erantzuteko ".
EHUk iaz liskarra izan zuen Eusko Jaurlaritzarekin, jasotzen zuen finantziazioa zela eta; izan ere, errektoreak uste zuen erakunde akademikoak 192 milioi euro behar zituela "atzeraezinezko degradazioa" saihesteko.