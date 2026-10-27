Gipuzkoa
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Mondragon Korporazioak eredu kooperatiboaren "indarraldia" aldarrikatu du Felipe VI .aren aurrean

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Felipe VI .a erregeak Mondragon Korporazioaren zenbait instalazio bisitatu ditu astearte honetan Gipuzkoan. Korporazioko arduradunek eredu kooperatiboaren "indarraldia" aldarrikatu dute, "nazioarteko lehiakortasuna, berrikuntza, pertsonen parte-hartzea eta konpromiso soziala uztartzeko formula gisa".

Mondragon Korporazioa Espainiako Felipe VI.a Imanol Pradales Ekonomia

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