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Mondragon Korporazioak eredu kooperatiboaren "indarraldia" aldarrikatu du Felipe VI .aren aurrean
Felipe VI .a erregeak Mondragon Korporazioaren zenbait instalazio bisitatu ditu astearte honetan Gipuzkoan. Korporazioko arduradunek eredu kooperatiboaren "indarraldia" aldarrikatu dute, "nazioarteko lehiakortasuna, berrikuntza, pertsonen parte-hartzea eta konpromiso soziala uztartzeko formula gisa".
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