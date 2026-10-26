Erakundeek "lasaitasuna" eskatu dute Gipuzkoako abeltegi batean atzeman duten Shamonda kasuaren harira
Eusko Jaurlaritzak gogorarazi du gaixotasunak sintoma arinak eragiten dituela ganaduan, eta gizakiongan duen eragina "oso txikia" dela. Enba Gipuzkoak aitortu du baserritarrak "arduratuta" daudela birusa abereei eragiten dien enegarren gaixotasuna delako.
Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak "lasaitasuna" eskatu dute Gipuzkoako abeltegi batean Shamonda birusa atzeman ostean, eta gogorarazi dute gaixotasun horrek sintoma arinak eragin ohi dituela azienda helduetan, eta gizakiongan eragin "oso txikia" duela.
Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak, ohar baten bidez, gaineratu du ez dagoela ebidentziarik okelaren, esnearen eta produktu eratorrien kontsumoaren bidez transmititu denik.
Hala, "lasaitasun" mezua helarazi du, Algeteko (Madril) Albaitaritza Laborategi Nagusiak Gipuzkoako esnetarako behi-aziendaren ustiategi batean birusa aurkitu ostean.
Kaltetutako animalien egoera klinikoa "egonkorra" da, eta ustiategia albaitaritza zerbitzuen zaintzapean dago, Jaurlaritzak azaldu duenez.
Amaia Barredo Nekazaritza sailburuak adierazi du Shamonda birusa ez dagoela Europar Batasuneko gaixotasunen zerrendan, eta hori detektatzeak ez dakarrela animaliak hiltzea edo mugikortasunari murrizketak ezartzea.
Horrela, "erantzuna kaltetutako animalien zaintzan, albaitarien arretan, biosegurtasunean eta birusa transmititzen duten intsektuen kontrolean oinarritzen da", azaldu du.
Enba: "Baserritarrak arduratuta daude, ganaduari eragiten dion beste gaixotasun bat delako"
Enba Gipuzkoak ere bat egin du lasaitasun mezua bidaltzearekin, baina aitortu du baserritarrak "arduratuta" daudela, birus hau abereei eragiten dien enegarrena delako.
Euskal Nekazarien Batasunak azaldu duenez, Aldundiak joan den astean jakinarazi zien kasu susmagarri bat zegoela eta asteon baieztatu dute.
OSASUNA
Zer da Shamonda birusa, zeintzuk dira sintomak eta nola transmititzen da
Adituek diote erabateko lehentasuna dela giza osasunaren, animalien osasunaren eta ingurumenaren arteko zaintza koordinatua mantentzea. Oraingoz, ez dago gizakien arteko transmisio jarraituaren frogarik, ezta gaixotasun orokorra eragiten ari denaren frogarik ere.