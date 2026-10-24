Tubos Reunidosen Langraizko batzordeak ez du onartzen administratzaile konkurtsalak planteatutako EEEa
"Gaur eskaintza irmorik ez egoteak ez du justifikatzen gure etorkizuna amaitutzat ematea. Aukera guztiak agortzea eskatzen dugu, langileak kaleratu aurretik", defendatu du batzordeak.
Tubos Reunidos Premium Threads (TRPT) enpresak Langraiz Okan duen Enpresa Batzordeak ez du onartu Adminstratzaile Konkurtsalak langile horiek extintzioko EEE bat negoziatzen hasteko egindako proposamena, "hartzekodunen konkurtsoak irekita jarraitzen duen bitartean, eta oraindik taldearen ekoizpen-unitateen salmenta ebatzi gabe dagoen bitartean", adierazi dute.
Langile batzordeak ohar batean azaldu duenez, azken bileran, Adminstratzaile Konkurtsalak jakinarazi zien TRPT eskaintza subsidiario batean soilik agertzen dela, eta, oraingoz, ez dagoela "erosleen artean interes irmorik" lantegiarekiko.
Batzordearen ustez, egoera horrek "irtenbide industrial baten bilaketa areagotzea eta prozesua amaitu baino lehen jardueraren jarraipena galdutzat ez ematea"eskatzen du. "Gaur eskaintza irmorik ez egoteak ez du justifikatzen gure etorkizuna amaitutzat ematea. Aukera guztiak agortzea eskatzen dugu, langileak kaleratu aurretik ", gaineratu du.
Zehaztu duenez, Administratzaile Konkurtsalak EEEa negoziatzen hastea proposatu du, salmenta prozesua abenduan argitzea aurreikusi duen arren, eta, alternatiba gisa, bi hilabeteko ERTEa proposatu du. Azaroaren 1etik aurrera nominak kobratzeko bermerik ez dagoela ere ohartarazi die: "Ziurgabetasun bikoitz baten aurrean gaude, gure lanpostuak galtzeko aukera, eta gure diru-sarrerei buruzko bermerik eza, enpresaren etorkizunerako erabakitzeke dauden bitartean".
Horregatik guztiagatik, batzordeak honako hauek eskatu ditu: lantegiaren itxiera aurreratu aurretik jarraitzeko aukerak agortzea; lantegia barne hartzen duen eta industria-jarduerari eta bere lanpostuei eustea ahalbidetzen duen eskaintza bat aktiboki bilatzea; nominak azaroaren 1etik aurrera kobratuko direla bermatzea; eskaintzen, epeen eta dauden alternatiben berri gardentasunez jasotzea, eta planteatzen den edozein lan-neurritan enpleguari eustea lehenestea.
"TRPTren jarraipena taldeko gainerako produkzio-unitateen seriotasun berarekin defenda dadila eskatzen dugu. Ez dugu onartzen lehiaketaren ziurgabetasunak gure lantegia baztertzeko balio izatea. Langileak ez dira egoera horren erantzule. Ez dugu onartzen gure etorkizuna salmenta-prozesua amaitu baino lehen bukatutzat ematea", esan du Batzordeak.