El comité de Tubos Reunidos en Nanclares rechaza el ERE de extinción planteado por la administración concursal

El Comité de Empresa de Tubos Reunidos Premium Threads (TRPT) en Nanclares de Oca ha rechazado la propuesta de la Administración Concursal de iniciar la negociación de un ERE de extinción para estos trabajdores y ello "mientras el concurso de acreedores continúa abierto y todavía no se ha resuelto la venta de las unidades productivas del grupo".



En un comunicado, ha explicado que, en la última reunión, la Administración Concursal les comunicó que TRPT únicamente figura en una oferta subsidiaria y que, por el momento, "no existe un interés comprador firme" por la planta.



El comité considera que esta situación exige "intensificar la búsqueda de una solución industrial y no dar por perdida la continuidad de la actividad antes de que concluya el proceso". "Que hoy no exista una oferta firme no justifica dar por terminado nuestro futuro. Exigimos que se agoten todas las posibilidades antes de conducir a la plantilla al despido", ha añadido.



Según ha precisado, la Administración Concursal plantea iniciar ya la negociación del ERE, aunque prevé que el proceso de venta se aclare en diciembre y, como alternativa, propone un ERTE de dos meses. También les ha advertido de que no existen garantías de cobro de las nóminas a partir del 1 de noviembre: "Denunciamos que se nos sitúe ante una doble incertidumbre: la posible pérdida de nuestros puestos de trabajo y la falta de garantías sobre nuestros ingresos, mientras siguen pendientes decisiones determinantes para el futuro de la empresa".



Por todo ello, el comité ha exigido agotar las posibilidades de continuidad antes de adelantar el cierre de TRPT; buscar activamente una oferta que incluya la planta y permita mantener la actividad industrial y sus puestos de trabajo; garantizar el cobro de las nóminas a partir del 1 de noviembre; informar con transparencia sobre las ofertas, los plazos y las alternativas existentes y priorizar la conservación del empleo en cualquier medida laboral que se plantee.



"Reclamamos que la continuidad de TRPT se defienda con la misma seriedad que la del resto de las unidades productivas del grupo. No aceptamos que la incertidumbre del concurso sirva para relegar a nuestra planta. La plantilla no es responsable de esta situación. No aceptamos que se dé por terminado nuestro futuro antes de que concluya el proceso de venta", ha concluido.