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Nöel d 'Anjou itxaropentsu agertu da aldedien artean akordioak lortu, eta aurrekontuak aurrera ateratzeko
Radio Euskadiko Euskadiko Crónica de Euskadi fin de semana saioan egindako elkarrizketan, Nöel d 'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak ziurtatu du aurrekontuek eredu ekonomiko eta soziala indartu nahi dutela, eta legealdi honetan hasitako bideari jarraipena emango diotela. Astearte honetan jakingo dira Eusko Jaurlaritzak egindako proiektuaren xehetasun guztiak, baina d 'Anjouk aurreratu du zerbitzu publikoak eta herritarren ongizatea indartzen jarraituko dutela. Hauteskundeek sortutako zaratatik isolatzeko eskatu die alderdiei.
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