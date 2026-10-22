Tubos Reunidosek ez du lotesletzat jo SEPIren zorraren kitapenari buruzko Europako txostena
Ildo horretatik, eskaintzaileek ez onartzeko eskatu dute. Salmenta prozesuak aurrera jarraitzen du, baina "oraindik erabaki garrantzitsuak daude hartzeko". Hala, zuhurtzia eskatu du enpresak, urrian eskaerak izan arren, ez baitu baztertu nominaren bat atzeratzea, baita aparteko ordainsariak ere, eta Iruña Okako lantegian doikuntzak egingo dituzte.
Tubos Reunidosen arabera, SEPIren zorra kentzea posible ez dela dioen Europako txostena "ez da loteslea" eta ez du Europako Batzordearen "behin betiko jarrera" ordezkatzen. Konkurtso Administrazioak "mendeko" gisa kalifikatzen du zorra, eta horrek esan nahiko luke "ez dela transferitu behar ekoizpen unitateekin". Hori konpainiaren erosle potentzial guztiek eskatzen dute, ez onartzeko eskatu baitute.
Langileen artean zabaldutako barne ohar batean, konpainiak langileei azaldu dizkie joan den asteazkenean Tubos Reunidoseko zuzendaritzak eta Administrazio konkurtsalak taldeko enpresa batzordeekin egin zituzten bileren xehetasunak.
Topaketa horretan, konpainiaren jardueraren bilakaera eta finantza egoera partekatu ziren, eta Tubos Reunidosen salmenta prozesuaren hurrengo faserako hautatutako bost eskaintzei buruzko gai batzuk argitu ziren.
Zehazki, Tubos Reunidosek zehaztu du urriko lehen 20 egunetan 15 milioi euroko balioa duten eskaerei jarraipena eman dietela, 2025eko urriko aldi berean baino % 105 gehiago. Kontratatutako eskaera guztien % 85 Amurrioko lantegiari dagozkio, batez ere AEBko merkaturako.
Enpresak uste du "pozgarria" dela; izan ere, egiaztatu dute AEBn soldadurarik gabeko altzairuzko hodiaren prezioak nahikoa igo direla operadoreak eta banatzaileak hodiak inportatzen hasteko, baita casing motakoak ere, eta horixe da Tubos Reunidosek eskaintzen duen gamako produkturik ohikoenetako bat.
Beraz, Tubos Reunidosek azpimarratu duenez, bilakaera horrek "jarduera indartzen eta erosle potentzialei Tubos Reunidosen gaitasun industriala eta komertziala erakusten laguntzen du". Nolanahi ere, barne komunikazioan "erronka garrantzitsua" dela ere aitortzen du, "eskaera horiek fabrikatzeko eta garaiz entregatzeko beharrezkoak diren funtsak izan behar dituztelako".
Horregatik, enpresak jakinarazi du datuak "positiboak" diren arren, "zuhurtziari" eutsi behar diotela eta kontuan izan behar dutela "finantza egoera konplexua" dagoela. Zehazki, zehaztu du eskaeren sarrerak hobera egin duen arren, fakturazioak 2025ean erregistratutakoaren azpitik jarraitzen duela, eta diruzaintza egoerak "oso doitua" izaten jarraitzen duela.
Testuinguru horretan, Tubos Reunidosek baieztatu du urriko Trapagarango aparteko ordainsaria ordaintzea aurreikusita dagoela, irailean Amurrion egin zen bezala. Hala ere, hurrengo ordainketak ekoizpen jardueratik eratorritako kutxa sortzeko gaitasunaren araberakoak izango direla aurreratu du. Beraz, langileei jakinarazi die ezin dutela baztertu "nominaren baten edo abenduko aparteko ordainsarien ordainketa puntualki atzeratzea".
Tubos Reunidosek argitu duenez, erosleek ez dute eskatzen SEPIrekin duten 150 milioiko zorra barkatzea, baizik eta bere gain hartu behar ez izatea. SEPIk kontrakoa defendatzen du eta loteslea ez den Europako txosten batean babesten du bere jarrera; Konkurtso Administrazioak, aldiz, partaidetzazko mailegua denez, zorra salmentatik kanpo geratu beharko litzatekeela dio.
Bestalde, konpainiak Iruña Okako lantegiko langileei jakinarazi die eskari berririk ez dagoenez, lan doikuntzako neurriak aplikatu beharko direla, eta neurri horiek laster negoziatuko direla enpresa batzordearekin. Sindikatuetako iturriek adierazi dutenez, lantegi horretan 60 pertsona inguruk egiten dute lan, eta uda baino lehenagotik geldirik dago, jarduerarik ez duelako. Ondoren, azken eskaintzak aurkeztuko lirateke, ziurrenik abenduaren hasieran, konkurtso-administrazioak baloratzeko eta hierarkizatzeko.
Amaitzeko, Tubose Reunidosek esan du salmenta prozesuak aurrera egiten jarraitzen duela, baina oraindik "erabaki garrantzitsuak" daudela hartzeko, eta azpimarratu du helburua dela "normaltasun operatiboari eustea, bezeroak betetzea eta Tubos Reunidosen balioa zaintzea, konpainia osoarentzat ahalik eta irtenbide onena izateko".