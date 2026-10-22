Tubos Reunidos no ve vinculante el informe europeo sobre la quita de deuda de SEPI que los oferentes piden no asumir

Tubos Reunidos defiende que el informe europeo que apunta a que no sería posible una quita de la deuda de SEPI "no es vinculante" ni representa "la posición definitiva" de la propia Comisión Europea y desde la Administración concursal se califica la deuda como "subordinada", lo que implicaría que "no debe ser transferida con las unidades productivas", algo que reclaman todos los potenciales compradores de la compañía, que han pedido no asumirla.

En un comunicado interno a la plantilla, la compañía explica a los trabajadores los detalles de las reuniones que mantuvieron este pasado miércoles la dirección de Tubos Reunidos y la Administración concursal con los distintos comités de empresa del grupo.

En ese encuentro, se compartió la evolución de la actividad y la situación financiera de la compañía, además de aclarar algunas cuestiones en relación a las cinco ofertas seleccionadas para la siguiente fase del proceso de venta de Tubos Reunidos.

En concreto, Tubos Reunidos ha precisado que, durante los primeros 20 días de octubre, han dado de alta pedidos por un valor total de unos 15 millones de euros, un 105 % más que el mismo periodo de octubre de 2025. Del total de pedidos contratados, el 85 % corresponde a la planta de Amurrio, destinados principalmente al mercado estadounidense.

La empresa cree que es una "señal alentadora" porque se constata que los precios del tubo de acero sin soldadura en EE. UU. han subido lo suficiente como para que los operadores y distribuidores estén comenzando a importar incluso tubería de casing, uno de los productos más habituales de la gama de Tubos Reunidos.

Por lo tanto, Tubos Reunidos ha subrayado que esta evolución "contribuye a reforzar la actividad y a demostrar a los potenciales compradores la capacidad industrial y comercial de Tubos Reunidos". En todo caso, en su comunicación interna también reconoce que supone "un reto importante", ya que necesitan "disponer de los fondos necesarios para poder fabricar y entregar estos pedidos a su debido tiempo".

Por ello, la empresa traslada que, aunque los datos son "positivos", deben mantener "la prudencia" y tener presente la "compleja situación financiera" en la que se encuentra. En concreto, ha precisado que, a pesar de esa mejora en la entrada de pedidos, la facturación sigue por debajo de la registrada en 2025 y la situación de tesorería continúa siendo "muy ajustada".

Tubos Reunidos confirma que está previsto abonar la paga extraordinaria de Trápaga de octubre, como ya se hizo en Amurrio en septiembre. Sin embargo, adelanta que los próximos pagos dependerán de la capacidad de la generación de caja derivada de la actividad productiva. Por lo tanto, traslada a la plantilla que no pueden descartar que sea "necesario retrasar puntualmente el pago de alguna nómina o incluso las pagas extraordinarias de diciembre".

Tubos Reunidos ha aclarado que los compradores no piden perdonar su deuda de 150 millones con la SEPI, sino que exigen no tener que asumirla. Mientras la SEPI defiende lo contrario y apoya su postura en un informe europeo no vinculante, la Administración Concursal señala que, al ser un préstamo participativo, la deuda debería quedarse fuera de la venta.

Por otro lado, la compañía ha informado a los trabajadores de la planta de Iruña de Oca que la falta de pedidos recientes obligará a aplicar medidas de ajuste laboral, las cuales se negociarán próximamente con el comité de empresa. Fuentes sindicales han señalado que esa planta, en la que trabajan alrededor de 60 personas, está parada desde antes del verano al no tener actividad.Posteriormente, se produciría la presentación de las ofertas finales, previsiblemente a principios de diciembre, para su valoración por la administración concursal y su jerarquización.

Tubos Reunidos concluye señalando que el proceso de venta continúa avanzando, aunque todavía "quedan decisiones importantes por tomar" y subraya que su objetivo sigue siendo "mantener la normalidad operativa, cumplir con los clientes y preservar el valor de Tubos Reunidos para favorecer la mejor solución posible para el conjunto de la compañía".