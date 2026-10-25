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Nöel d'Anjou se muestra esperanzado para llegar a acuerdos entre diferentes grupos políticos para sacar adelante los prespuestos
Euskaraz irakurri: Nöel d 'Anjou
Entrevistado en Crónica de Euskadi fin de semana de Radio Euskadi, el consejero de Hacienda y Finanzas Nöel d'Anjou ha asegurado que los presupuestos buscan fortalecer el modelo económico y social, y que van a dar continuidad al camino iniciado en esta legislatura. Será este martes cuando se conozcan todos los detalles del proyecto elaborado por el Gobierno Vasco, pero D'Anjou ha adelantado que seguirán reforzando los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía. Ha instado a los partidos a aislarse del ruido electoral.
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