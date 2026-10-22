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Jauregi advierte del riesgo crítico para Tubos Reunidos por la deuda de la SEPI y busca alternativas para los empleos de Vicinay
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha alertado de que la exigencia de mantener una deuda de 150 millones de la SEPI aboca a Tubos Reunidos a "una salida que no tiene retorno". Asimismo, ha señalado que trabaja en buscar oportunidades de recolocación para las personas afectadas por la reestructuración en Vicinay, aprovechando nuevas inversiones en Álava.
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