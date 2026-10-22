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Jauregi advierte del riesgo crítico para Tubos Reunidos por la deuda de la SEPI y busca alternativas para los empleos de Vicinay

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VITORIA, 22/10/2026.- El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, atiende a la prensa al final del acto en el que la empresaria guipuzcoana Amaia Susperregui ha recibido el Premio Joxe Mari Korta 2026, este jueves en Vitoria. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jauregik ohartarazi du Tubos Reunidosentzat arrisku kritikoa dagoela SEPIren zorragatik, eta alternatibak bilatuko ditu Vicinayko enpleguetarako

EITB

Última actualización

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha alertado de que la exigencia de mantener una deuda de 150 millones de la SEPI aboca a Tubos Reunidos a "una salida que no tiene retorno". Asimismo, ha señalado que trabaja en buscar oportunidades de recolocación para las personas afectadas por la reestructuración en Vicinay, aprovechando nuevas inversiones en Álava.

Industria Comunidad Autonóma Vasca Conflictos laborales Empresarios Economía

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