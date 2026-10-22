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Jauregik ohartarazi du Tubos Reunidosentzat arrisku kritikoa dagoela SEPIren zorragatik, eta alternatibak bilatuko ditu Vicinayko enpleguetarako
Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak ohartarazi duenez, SEPIren 150 milioiko zorrari eusteko eskakizunak Tubos Reunidos "itzulerarik ez duen irteera batera" eramaten du. Era berean, Vicinayko berregituraketak kaltetutako pertsonentzako birkolokazio aukerak bilatzen lan egingo duela adierazi du, konpainia horrek Araban iragarritako inbertsio berriak aprobetxatuta.
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