INDUSTRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jauregik ohartarazi du Tubos Reunidosentzat arrisku kritikoa dagoela SEPIren zorragatik, eta alternatibak bilatuko ditu Vicinayko enpleguetarako

Iragarkia
VITORIA, 22/10/2026.- El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, atiende a la prensa al final del acto en el que la empresaria guipuzcoana Amaia Susperregui ha recibido el Premio Joxe Mari Korta 2026, este jueves en Vitoria. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak ohartarazi duenez, SEPIren 150 milioiko zorrari eusteko eskakizunak Tubos Reunidos "itzulerarik ez duen irteera batera" eramaten du. Era berean, Vicinayko berregituraketak kaltetutako pertsonentzako birkolokazio aukerak bilatzen lan egingo duela adierazi du, konpainia horrek Araban iragarritako inbertsio berriak aprobetxatuta.

Industria Euskal Autonomia Erkidegoa Lan gatazkak Enpresaburuak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X