Welspun suspende la cita con el comité de Tubos Reunidos para evaluar el problema de deuda con SEPI

El grupo indio Welspun ha pospuesto la reunión prevista para el lunes con el comité de empresa de Tubos Reunidos de Trapagaran para analizar la situación en torno a la deuda con la SEPI y la intención del organismo de que sea asumida por las unidades productivas que se adquieran en el proceso de venta de la compañía, según han confirmado fuentes sindicales. No obstante, el grupo ha trasladado su interés en seguir en el proceso y, una vez analizada la situación, volverá a convocar a los sindicatos.



Welspun es una de las cinco ofertas seleccionadas para pasar a la siguiente fase en ese proceso de venta y había convocado al comité de Trapagarán (Bizkaia) a una reunión con objeto de presentar a los representantes de los trabajadores sus planes.



Sin embargo, este mismo viernes ha decidido suspender esa cita para analizar la situación en torno a la deuda de alrededor de 150 millones que tiene Tubos Reunidos con SEPI, organismo que ha presentado un informe de los servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que concluye que sería ilegal una quita de esa deuda.



La posición de SEPI es que ese pasivo sea asumido por las unidades productivas transmitidas mientras que la administración concursal de Tubos Reunidos en sus informes califica la deuda como "subsidiaria". Los cinco oferentes, por su parte, no han solicitado su quita pero sí que no sea asumida por las unidades productivas que se adquieran, en definitiva, por los potenciales compradores.

Por lo tanto, esa deuda y la posibilidad de que la tengan que asumir y de que todo este proceso vaya a Europa, puede dificultar todo el proceso.