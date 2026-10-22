Bizkaia prevé recaudar por encima de lo previsto y liderará ese crecimiento de Euskadi en 2027

Bizkaia estima cerrar el año con una recaudación de 10 997,3 millones de euros, que representa el cumplimiento del 100,1 % del presupuesto inicial, y prevé para 2027 unos ingresos de 11.711,1 millones, un crecimiento que situaría al territorio a la cabeza de Euskadi.



Así lo ha detallado la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, durante su comparecencia ante la comisión correspondiente de las Juntas Generales, donde ha considerado "muy positivas" esas estimaciones de recaudación fiscal.



Evidencian, ha considerado, la fortaleza de un tejido económico "sólido" y en un sistema tributario capaz de responder al escenario global, "garantizando los recursos necesarios para el sostenimiento de los servicios públicos y el desarrollo de políticas públicas en beneficio de toda la ciudadanía".



Sobre el cierre del ejercicio de 2026, Etxanobe ha detallado que Bizkaia prevé recaudar 10 997,3 millones de euros, por encima de lo presupuestado inicialmente.



Este comportamiento favorable ha estado impulsado por la imposición directa, donde las estimaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) han aumentado un 5,7 % y las del Impuesto de Sociedades un 23,2 %.



Por el contrario, la recaudación por imposición indirecta ha experimentado un avance más moderado del 2 %, como consecuencia de las medidas tributarias adoptadas para atenuar los efectos de la crisis de Oriente Medio en los precios de la energía y los hidrocarburos.



De cara al año 2027, la diputada general ha anunciado que los ingresos en Bizkaia alcanzarán los 11 711,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,5 % respecto a la estimación de 2026.