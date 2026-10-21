Denuncian a Glovo por mantener a sus repartidores trabajando en la calle durante el temporal del 3 de octubre

CC. OO. ha presentado una denuncia contra Glovo y su subcontratista Fliits por mantener a sus repartidores trabajando el pasado 3 de octubre, pese a las alertas meteorológicas en vigor, y ha pedido a la Inspección de Trabajo que investigue cómo se prestó el servicio ese día.



Según ha expuesto en un comunicado este miércoles la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato en Euskadi, los hechos son "especialmente graves" porque, a su juicio, los repartidores estuvieron expuestos a condiciones que podían poner "en serio peligro" su integridad física.



CC. OO. ha reclamado a la Inspección que analice las instrucciones que recibió la plantilla, los protocolos que existían y las medidas preventivas que adoptaron ambas empresas, y que, si se confirman incumplimientos, se depuren responsabilidades.



El sindicato ha sostenido que la subcontratación "no puede servir para diluir responsabilidades ni para rebajar la protección" de los trabajadores y que la decisión de arriesgar la integridad física para completar un pedido no puede recaer en cada repartidor.



Ha exigido además a Glovo y a Fliits que establezcan procedimientos "claros y efectivos" para adaptar o suspender la actividad cuando la meteorología comprometa la seguridad, y que nadie sufra presiones ni represalias por negarse a hacer una entrega que suponga un riesgo.



Aquel sábado 3 de octubre Euskalmet mantuvo hasta la medianoche la alerta naranja por fuertes lluvias e inundaciones en Bizkaia, una jornada en la que se registraron unas 150 incidencias en el territorio.

