Glovo salatu dute urriaren 3ko denboralean enpresako banatzaileak kalean lanean eduki zituelako
Larunbat hartan, urriaren 3an, Euskalmetek alerta laranja ezarri zuen gauerdira arte, Bizkaian eurite handiak eta uholdeak izan zirelako. Egun horretan, 150 gorabehera inguru izan ziren lurralde osoan.
CCOO sindikatuak salaketa jarri du Glovoren eta Fliits azpikontrataren aurka, alerta meteorologikoa indarrean izanda ere, urriaren 3an banatzaileak lanean eduki zituztelako. Hori horrela, Lan Ikuskaritzari eskatu diote iker dezala Glovok egun horretako zerbitzua zer baldintzatan eman zuen.
Sindikatuak Euskadin duen Herritarrentzako Zerbitzuen Federazioak ohar batean azaldu duenez, gertakariak "bereziki larriak" dira, banatzaileek beren osotasun fisikoa "arrisku larrian" jar zezaketen baldintzetan egin zutelako lan.
Horri tiraka, CCOOk Ikuskaritzari galdegin dio azter ditzala plantillak jaso zituen jarraibideak, bi enpresek jarri zituzten protokoloak eta hartu zituzten prebentzio neurriak, arau hausterik izan den ala ez ondorioztatzeko.
Sindikatuaren esanetan, azpikontratazioak ezin du langileen "erantzukizunak arintzeko edo babesa murrizteko" balio, eta osotasun fisikoa arriskuan jartzeko erabakia ezin du beharginak berak hartu.
Horregatik guztiagatik, Glovori eta Fliitsi prozedura "argiak eta eraginkorrak" ezartzeko eskatu diete, adibidez, meteorologiak segurtasuna arriskuan jartzen duenean jarduera egokitu edo eten dezatela, eta inork ez dezala presiorik edo errepresaliarik jasan arriskua dakarren banaketa bati uko egiteagatik.
Larunbat hartan, urriaren 3an, Euskalmetek alerta laranja ezarri zuen gauerdira arte, Bizkaian eurite handiak eta uholdeak izan zirelako. Egun horretan, 150 gorabehera inguru izan ziren lurralde osoan.