SpaceX y Tesla estudian fusionarse para crear un gigante tecnológico con el respaldo de Elon Musk

Elon Musk, fundador y consejero delegado de SpaceX y Tesla, ha mostrado su respaldo a una fusión entre ambas empresas, lo que daría lugar a un gigante tecnológico situado entre las mayores compañías del mundo por capitalización bursátil, con cerca de 3,5 billones de dólares. De materializarse, la operación sería la mayor fusión empresarial de la historia.

SpaceX y Tesla han creado un comité para estudiar su posible fusión, pero, durante la presentación de los resultados de la compañía de lanzamiento de cohetes este miércoles, Musk ha dejado claro que no hay garantías de que la operación vaya a materializarse.

Sin embargo, el empresario tecnológico ha afirmado que esta unión tendría "muchas ventajas" y sería una "buena idea".

Las declaraciones de Musk se producen tras conocerse que SpaceX registró un beneficio neto atribuido de 4404 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, en contraste con las pérdidas de 1054 millones de dólares contabilizados entre julio y septiembre del año pasado.