FUSIÓN EMPRESARIAL
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SpaceX y Tesla estudian fusionarse para crear un gigante tecnológico con el respaldo de Elon Musk

El fundador de ambas empresas considera que dicha unión sería “una buena idea” y, de llevarse a cabo, daría lugar a la mayor fusión empresarial de la historia.
(Foto de ARCHIVO) June 12, 2026, New York, USA: Projected on screen in Times Square, Gwynne Shotwell, president of SpaceX before the start of NASDAQ opening bell. SpaceX (SPCX) made its historic debut opening at $150 per share. The company raised about $75 billion giving it an anticipated market capitalization of $1.77 trillion. On paper, CEO Elon Musk became the world's first trillionaire.,Image: 1109721131, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Lev Radin / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Lev Radin / Zuma Press / Europa Press / EUROPA PRESS 12/6/2026
Imagen del lanzamiento a bolsa de SpaceX, en junio de 2026. Foto: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

Elon Musk, fundador y consejero delegado de SpaceX y Tesla, ha mostrado su respaldo a una fusión entre ambas empresas, lo que daría lugar a un gigante tecnológico situado entre las mayores compañías del mundo por capitalización bursátil, con cerca de 3,5 billones de dólares. De materializarse, la operación sería la mayor fusión empresarial de la historia.

SpaceX y Tesla han creado un comité para estudiar su posible fusión, pero, durante la presentación de los resultados de la compañía de lanzamiento de cohetes este miércoles, Musk ha dejado claro que no hay garantías de que la operación vaya a materializarse.

Sin embargo, el empresario tecnológico ha afirmado que esta unión tendría "muchas ventajas" y sería una "buena idea".

Las declaraciones de Musk se producen tras conocerse que SpaceX registró un beneficio neto atribuido de 4404 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, en contraste con las pérdidas de 1054 millones de dólares contabilizados entre julio y septiembre del año pasado.

Empresarios Industria del automóvil Economía

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