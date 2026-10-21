ENPRESEN BAT-EGITEA
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SpaceX eta Tesla bat egitea aztertzen ari dira erraldoi teknologiko bat sortzeko, Elon Musken babesarekin

Bi enpresen sortzailearen ustez, bat egitea "ideia ona" izango litzateke, eta, burutuz gero, historiako enpresa-fusio handiena ekarriko luke.

(Foto de ARCHIVO) June 12, 2026, New York, USA: Projected on screen in Times Square, Gwynne Shotwell, president of SpaceX before the start of NASDAQ opening bell. SpaceX (SPCX) made its historic debut opening at $150 per share. The company raised about $75 billion giving it an anticipated market capitalization of $1.77 trillion. On paper, CEO Elon Musk became the world's first trillionaire.,Image: 1109721131, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Lev Radin / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Lev Radin / Zuma Press / Europa Press / EUROPA PRESS 12/6/2026

SpaceX burtsara atera zeneko irudia, 2026ko ekainean. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Elon Muskek, SpaceX eta Tesla enpresen sortzaile eta kontseilari ordezkariak, bi konpainiak batzeko aukera babestu du. Bat eginez gero, 3,5 bilioi dolarreko burtsa-kapitalizazio bateratua izango lukeen erraldoi teknologiko bat sortuko litzateke. Halaber, operazioa gauzatuz gero, historiako enpresa-fusiorik handiena izango litzateke.

SpaceXek eta Teslak batzorde bat sortu dute balizko fusioa aztertzeko. Hala ere, asteazken honetan konpainia aeroespazialaren emaitzen aurkezpenean, Muskek argi utzi du ez dagoela bermatuta operazioa gauzatuko denik.

Hala eta guztiz ere, enpresaburuak adierazi du fusioak "abantaila asko" izango lituzkeela eta "ideia ona" izango litzatekeela.

Muskek egindako adierazpenak SpaceXek 2026ko hirugarren hiruhilekoan 4.404 milioi dolarreko irabazi garbia izan zuela jakin ondoren etorri dira. Iazko uztailetik irailera bitartean, aldiz, 1.054 milioi dolarreko galerak izan zituen.

Enpresaburuak Automobilgintza Ekonomia

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