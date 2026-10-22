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Pérez Iglesias avisa de que la EHU emprende "un camino peligroso" al no renovar su convenio con CAF

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Perezek ohartarazi du EHUk "bide arriskutsu bati" ekin diola CAFekin duen hitzarmena berritu ez duelako

EITB

Última actualización

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, ha advertido de que la decisión de la EHU de no renovar un convenio con CAF por las relaciones económicas de esta empresa con Israel supone emprender "un camino muy peligroso" y que puede llevar a "contradicciones muy difíciles de salvar", por lo que ha considerado que EHU debería "reconsiderar" su decisión.

Israel Política UPV-EHU

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