Pérez Iglesias avisa de que la EHU emprende "un camino peligroso" al no renovar su convenio con CAF

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, ha advertido de que la decisión de la EHU de no renovar un convenio con CAF por las relaciones económicas de esta empresa con Israel supone emprender "un camino muy peligroso" y que puede llevar a "contradicciones muy difíciles de salvar", por lo que ha considerado que EHU debería "reconsiderar" su decisión.