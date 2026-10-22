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Perez Iglesiasek ohartarazi du EHUk "bide arriskutsu bati" ekin diola CAFekin duen hitzarmena berritu ez duelako
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburu Juan Ignacio Perezek ohartarazi duenearen arabera, EHUk CAFekin orain arte izan duen hitzarmena ez berritzeak "oso bide arriskutsua" abiaraztea dakar, horrek "kontraesan oso zailak" eragin ditzakeelako. Hori dela eta, EHUk erabakia "berriz aztertu" beharko lukeela uste du.
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