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Etxanobe y Bengoetxea pasan a la segunda ronda de las primarias del PNV por Bizkaia

Ambas candidaturas han ganado en al menos dos batzokis cada una. Los procesos electorales concluirán con las Asambleas Territoriales del 11 de noviembre en Bizkaia y del 12 en Álava y Gipuzkoa.
Etxanobe y Bengoetxea.

EITB

Última actualización

Las bases del PNV han empezado este miércoles a votar en los batzokis las candidaturas a las Juntas Generales y, en Bizkaia, Elixabete Etxanobe e Ibone Bengoetxea han logrado ya pasar a la segunda ronda de estas primarias al vencer en al menos dos batzokis cada una.

Los procesos electorales concluirán con las Asambleas Territoriales del 11 de noviembre en Bizkaia y del 12 en Álava y Gipuzkoa. El territorio en el que se prevé que pueda haber más disputa de candidatos es el vizcaíno, después de que Etxanobe no haya descartado optar como aspirante a la reelección si la proponían las bases, tras conocer la decisión del Bizkai Buru Batzar de apartarla y optar por Ibone Bengoetxea.

La primera vuelta ha arrancado este miércoles y se prolongará hasta el próximo domingo, día 25, y en ellas los afiliados pueden plantear otros candidatos que no integren la propuesta realizada por la dirección territorial (Eider Mendoza, en Gipuzkoa; Ibone Bengoetxea, en Bizkaia; y Ramiro González, en Álava). La segunda vuelta de votaciones se desarrollará entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

Ibone Bengoetxea fue propuesta como aspirante a diputada general de Bizkaia por el BBB el pasado 8 de octubre. Al día siguiente, Elixabete Etxanobe, que dijo haberse enterado poco antes del anuncio público de su posible relevo, expresó su "tremenda sorpresa", y subrayó que desconocía "las razones del cambio", ya que, según aseguró, el presidente del PNV vizcaíno, Iñigo Ansola, le confirmó en marzo que ella optaría a la reelección.

Este mismo martes por la mañana, preguntada por si está dispuesta a postularse en la carrera electoral, Etxanobe dijo que "la palabra es de los afiliados".

EAJ-PNV Diputación Foral de Bizkaia Política

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