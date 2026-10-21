Etxanobe y Bengoetxea pasan a la segunda ronda de las primarias del PNV por Bizkaia

Las bases del PNV han empezado este miércoles a votar en los batzokis las candidaturas a las Juntas Generales y, en Bizkaia, Elixabete Etxanobe e Ibone Bengoetxea han logrado ya pasar a la segunda ronda de estas primarias al vencer en al menos dos batzokis cada una.

Los procesos electorales concluirán con las Asambleas Territoriales del 11 de noviembre en Bizkaia y del 12 en Álava y Gipuzkoa. El territorio en el que se prevé que pueda haber más disputa de candidatos es el vizcaíno, después de que Etxanobe no haya descartado optar como aspirante a la reelección si la proponían las bases, tras conocer la decisión del Bizkai Buru Batzar de apartarla y optar por Ibone Bengoetxea.

La primera vuelta ha arrancado este miércoles y se prolongará hasta el próximo domingo, día 25, y en ellas los afiliados pueden plantear otros candidatos que no integren la propuesta realizada por la dirección territorial (Eider Mendoza, en Gipuzkoa; Ibone Bengoetxea, en Bizkaia; y Ramiro González, en Álava). La segunda vuelta de votaciones se desarrollará entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

Ibone Bengoetxea fue propuesta como aspirante a diputada general de Bizkaia por el BBB el pasado 8 de octubre. Al día siguiente, Elixabete Etxanobe, que dijo haberse enterado poco antes del anuncio público de su posible relevo, expresó su "tremenda sorpresa", y subrayó que desconocía "las razones del cambio", ya que, según aseguró, el presidente del PNV vizcaíno, Iñigo Ansola, le confirmó en marzo que ella optaría a la reelección.

Este mismo martes por la mañana, preguntada por si está dispuesta a postularse en la carrera electoral, Etxanobe dijo que "la palabra es de los afiliados".