El PNV de Bizkaia prescinde por sorpresa de Elixabete Etxanobe y propone a Ibone Bengoetxea como candidata para 2027

La actual diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, no repetirá como candidata en la próxima contienda electoral, prevista para primavera de 2027.

Así lo ha informado el Bizkaia Buru Batzar, tras una reunión mantenida esta tarde, en la que han decidido prescindir de Etxanobe, su gran apuesta en 2023, de cara a las elecciones forales del próximo año, proponiendo como candidata a Ibone Bengoetxea, actual vicelehendakari primera.

Etxanobe es diputada general de Bizkaia desde 2023. Así, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo, sucediendo a Unai Rementeria.

Además del nombre de Ibone Bengoetxea, el BBB ha propuesto a Ana Otadui como candidata a la presidencia de las Juntas Generales de Bizkaia.

La propuesta deberá ser ratificada por las bases en el proceso interno que se abrirá para ello a mediados de octubre.