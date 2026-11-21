Nace Euskal Langileen Ezkerra, el nuevo partido abertzale contra la “inmigración masiva”
El periodista Joseba Iturria ha presentado este sábado su partido Euskal Langileen Ezkerra (ELE), una formación de ideología abertzale, de izquierdas y que rechaza abiertamente la "inmigración masiva descontrolada".
El partido, su nombre y logo, ha sido publicamente presentado este sábado en San Sebastián. Según han explicado sus promotores (el propio Iturria y los responsables de ELE en Navarra, Joan Mari Beloki y Jexux Buldain), ELE está inscrito en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior y tiene previsto presentarse a las elecciones municipales y forales del próximo 27 de mayo.
ELE da un paso adelante "ante la situación de emergencia que vive la sociedad vasca, amenazada con perder su identidad, el euskera y todo lo que la ha hecho ejemplar". Se presenta como una formación "de izquierdas, abertzale, no woke (antiprogresista), defensor del euskara y la cultura vasca, que quiere llegar a personas de todas las sensibilidades para responder a la desconexión de buena parte de la sociedad vasca con los políticos tradicionales". Además, el partido defiende el derecho de autodeterminación y "la independencia de Euskal Herria si la mayoría de la sociedad vasca lo apoya".
Sobre su postura contraria a la "inmigración masiva descontrolada", el nuevo partido pone de ejemplo Cataluña como el escenario al que no quiere llegar en Euskadi, ya que, según han indicado, "el 59 % de los barceloneses menores de 45 años, al menos uno de sus padres ha nacido fuera del Estado español", mientras que el 26,1 % de la población ha nacido fuera del Estado.