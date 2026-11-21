El periodista Joseba Iturria ha presentado este sábado su partido Euskal Langileen Ezkerra (ELE), una formación de ideología abertzale, de izquierdas y que rechaza abiertamente la "inmigración masiva descontrolada".

El partido, su nombre y logo, ha sido publicamente presentado este sábado en San Sebastián. Según han explicado sus promotores (el propio Iturria y los responsables de ELE en Navarra, Joan Mari Beloki y Jexux Buldain), ELE está inscrito en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior y tiene previsto presentarse a las elecciones municipales y forales del próximo 27 de mayo.

ELE da un paso adelante "ante la situación de emergencia que vive la sociedad vasca, amenazada con perder su identidad, el euskera y todo lo que la ha hecho ejemplar". Se presenta como una formación "de izquierdas, abertzale, no woke (antiprogresista), defensor del euskara y la cultura vasca, que quiere llegar a personas de todas las sensibilidades para responder a la desconexión de buena parte de la sociedad vasca con los políticos tradicionales". Además, el partido defiende el derecho de autodeterminación y "la independencia de Euskal Herria si la mayoría de la sociedad vasca lo apoya".

Sobre su postura contraria a la "inmigración masiva descontrolada", el nuevo partido pone de ejemplo Cataluña como el escenario al que no quiere llegar en Euskadi, ya que, según han indicado, "el 59 % de los barceloneses menores de 45 años, al menos uno de sus padres ha nacido fuera del Estado español", mientras que el 26,1 % de la población ha nacido fuera del Estado.









