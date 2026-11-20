La Junta Electoral Central (JEC) ha ampliado el plazo para depositar el voto por correo para las elecciones generales hasta el próximo jueves, 26 de noviembre, tres días antes de los comicios. Este plazo finalizaba inicialmente el miércoles, 25 de noviembre.

Las personas que ya hayan solicitado ejercer su derecho al voto por correspondencia dispondrán así de más tiempo para depositar su voto en Correos, hasta las 14:00 horas del próximo jueves, según ha informado este viernes en un comunicado la empresa postal.

Correos ha destacado que extremará la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos.

El plazo para solicitar el voto por correo finalizó ayer, jueves, 19 de noviembre.