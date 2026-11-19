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El debate entre los partidos vascos en ETB1, íntegro
Euskaraz irakurri: Euskal alderdien arteko eztabaida ETB1en, osorik
José Ignacio Asensio (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Mikel Otero (EH Bildu), Laura Garrido (PP) y Lander Martínez (Frente Amplio) han participado en el debate, que se ha dividido en cuatro apartados en los que los partidos políticos han expuesto sus propuestas y perspectivas sobre el futuro de Euskadi.
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